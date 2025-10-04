صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انجمن تاجران یونیورسٹی روڈ کے صدر جواد خرم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس

  • سرگودھا
انجمن تاجران یونیورسٹی روڈ کے صدر جواد خرم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انجمن تاجران یونیورسٹی روڈ کے صدر جواد خرم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس یونیورسٹی روڈ پر منعقد ہوا، جس میں تاجروں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔۔۔

 اجلاس میں ضلعی پولیس کی نمائندگی ایس ایچ او تھانہ کینٹ نے کی جبکہ ٹریفک پولیس کی نمائندگی محمد مظہر احمد نے کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹریفک پولیس کے نمائندہ محمد مظہر احمد نے کہا کہ ٹریفک پولیس یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جس کی بدولت صورتحال میں بتدریج بہتری آ رہی ہے ۔ تاجروں کی طرف سے یونیورسٹی آف سرگودھا کے سامنے پیڈسٹرین پل کی تعمیر اور مختلف مقامات پر یوٹرنز کے قیام کی تجاویز بھی پیش کی گئیں، جس پر ٹریفک پولیس کے نمائندے نے یقین دہانی کرائی کہ ان تجاویز پر متعلقہ محکموں کو تحریری سفارشات ارسال کی جائیں گی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

تیز رفتاری اور غلط سمت میں ڈرائیونگ پر سخت کارروائی کا فیصلہ

کراچی امت کا دھڑکتا دل ، فلسطین کیلئے آواز بلند کریگا،منعم ظفر

سڑک پر پارکنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ؟ ہائیکورٹ

غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان پکڑے گئے

منشیات فروشی میں ملوث دو خواتین گرفتار

گھر سے لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن