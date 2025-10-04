انجمن تاجران یونیورسٹی روڈ کے صدر جواد خرم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)انجمن تاجران یونیورسٹی روڈ کے صدر جواد خرم کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس یونیورسٹی روڈ پر منعقد ہوا، جس میں تاجروں کی بڑی تعداد نے بھرپور شرکت کی۔۔۔
اجلاس میں ضلعی پولیس کی نمائندگی ایس ایچ او تھانہ کینٹ نے کی جبکہ ٹریفک پولیس کی نمائندگی محمد مظہر احمد نے کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ٹریفک پولیس کے نمائندہ محمد مظہر احمد نے کہا کہ ٹریفک پولیس یونیورسٹی روڈ پر ٹریفک کے بہاؤ کو بہتر بنانے کیلئے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ جس کی بدولت صورتحال میں بتدریج بہتری آ رہی ہے ۔ تاجروں کی طرف سے یونیورسٹی آف سرگودھا کے سامنے پیڈسٹرین پل کی تعمیر اور مختلف مقامات پر یوٹرنز کے قیام کی تجاویز بھی پیش کی گئیں، جس پر ٹریفک پولیس کے نمائندے نے یقین دہانی کرائی کہ ان تجاویز پر متعلقہ محکموں کو تحریری سفارشات ارسال کی جائیں گی ۔