اوباش نے محنت کش کے بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اوباش نے محنت کش کے بیٹے کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، بتایا جاتا ہے کہ نواحی علاقے رحیم پور کے رہائشی محمد انار کا بیٹا قمر لکڑیاں جمع کرنے کیلئے بانس کی فصل میں گیا جہاں مناظر نے اسے پکڑ کر مبینہ طور پر زبردستی بد فعلی کا نشانہ بنا ڈالا اور فرار ہو گیا، اطلاع ملنے پر پولیس نے مقدمہ درج کر لیا ۔
