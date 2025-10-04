صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
انکم ٹیکس گو شوار ے جمع کر ا نے کیلئے 15د ن کی توسیع نا کا فی ہے ،ناصر سہگل

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)صدر مرکزی انجمن تاجران ناصر سہگل نے کہا ہے کہ ا یف بی آ ر کی طرف سے انکم ٹیکس گو شوار ے جمع کر ا نے کیلئے 15 دن کی توسیع نا کا فی ہے ا نکم ٹیکس ر یٹر ن فائیلنگ کیلئے بنا یا گیا۔۔۔

 آ ئی آر آ ئی ا یس سسٹم سست رو ی اور ٹینکنیکی خرا بیوں کا شکا ر ہے جس کی و جہ سے ٹیکس گز اراور ٹیکس گو شوارے فائل کر نے وا لے کنسلٹنٹس ذہنی اذیت میں مبتلا رہتے ہیں۔ ریٹرن فا ر م سا د ہ ہے اور فائیلنگ کا نظا م مکمل طور پر فعا ل ہے ا یف بی آ ر کے یہ دعو ی حقا ئق سے متصا د م اور بالکل بر عکس ہیں ا س لیے ٹیکس گو شوارے جمع کر ا نے کی مد ت میں اضافہ کیا جا ئے ۔

 

