بینظیر انکم سپورٹ پروگرام شاہ پور سنٹر پرٹھگ گروہ کا انکشاف

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار )بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شاہ پور صدر سنٹر پر خواتین سے پیسے ٹھگنے والے ایک گروہ کا سراغ لگا کر انہیں گرفتار کرلیا گیا اور ان کے خلاف پولیس تھانہ شاہ پور میں مقدمہ درج کرلیا۔۔۔

 تفصیل کے مطابق ڈیوٹی پر تعینات لیڈی کانسٹیبل سحرش ریاض اور علیزہ نے ایک مشکوک خاتون کو چیک کیا جو سنٹر پر آئی ہوئی خواتین سے ان کے شناختی کارڈ اور رقم وصول کر رہی تھی پوچھ گچھ پر خاتون نے اپنا نام و پتا طاہرہ بتول بتایا اور بیان کیا کہ وہ خواتین سے ایک ایک ہزار روپے وصول کر کے شاہ پور صدر سنٹر پر ایک ڈیوائس آپریٹر گولا خان کو دیتی ہے جس کے بدلے وہ خواتین کو جلد رقوم ادا کر دیتا ہے ، تلاشی پر طاہرہ بتول کے قبضہ سے خواتین کے 19شناختی کارڈ اور تین ہزار روپے نقدی برآمد ہوئی ، طاہرہ بتول نے بتایا کہ اس نے بقایا رقم گولا خان کو دے دی تھی ، گولا خان پولیس کی کاروائی دیکھتے ہی فرار ہو گیا۔

 

