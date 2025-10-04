صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جھنگ:سینئر سول جج کا ایک ماہ میں 1025 مقدمات کا فیصلہ

  • سرگودھا
جھنگ:سینئر سول جج کا ایک ماہ میں 1025 مقدمات کا فیصلہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) عدالت عالیہ کے احکامات پر فوری انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں جھنگ میں سینئر سول جج کریمنل ڈویژن محمد نصر اللہ وٹو نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار پچیس مقدمات کا فیصلہ سنا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا۔۔

ان مقدمات میں مختلف نوعیت کے فوجداری کیسز شامل تھے جنہیں مقررہ مدت کے اندر نمٹاتے ہوئے شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر متعدد مجر موں کو سزائیں سنائی گئیں جبکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ایک ماہ کے دوران لگائے گئے جرمانوں کی مجموعی رقم 68 لاکھ 66 ہزار روپے سے زائد رہی۔ عدالتی اقدام کو عوامی حلقوں کی جانب سے فوری انصاف کی عملی مثال قرار دیا جا رہا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال

چینی کی قیمت بے قابو 250 روپے بکنے لگی جرمانوں کا خوف دکانداروں نے رکھنا چھوڑدی

تاجر کمیونٹی کے مسائل حل کرائے جائیں گے :صدر گجرات چیمبر

راہوالی:گھر میں گھس کر فائرنگ ، تشدد ، 2 بھا ئی زخمی

عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار

نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن