جھنگ:سینئر سول جج کا ایک ماہ میں 1025 مقدمات کا فیصلہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر) عدالت عالیہ کے احکامات پر فوری انصاف کی فراہمی کے سلسلے میں جھنگ میں سینئر سول جج کریمنل ڈویژن محمد نصر اللہ وٹو نے ایک ماہ کے دوران ایک ہزار پچیس مقدمات کا فیصلہ سنا کر منفرد ریکارڈ قائم کر دیا۔۔
ان مقدمات میں مختلف نوعیت کے فوجداری کیسز شامل تھے جنہیں مقررہ مدت کے اندر نمٹاتے ہوئے شہریوں کو بروقت انصاف فراہم کیا گیا۔ جرم ثابت ہونے پر متعدد مجر موں کو سزائیں سنائی گئیں جبکہ بھاری جرمانے بھی عائد کیے گئے ۔ایک ماہ کے دوران لگائے گئے جرمانوں کی مجموعی رقم 68 لاکھ 66 ہزار روپے سے زائد رہی۔ عدالتی اقدام کو عوامی حلقوں کی جانب سے فوری انصاف کی عملی مثال قرار دیا جا رہا ہے ۔