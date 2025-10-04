زرعی یونیورسٹی کی کاوش، زنک و آئرن سے بھرپور گندم کی تیاری
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد نے انٹرنیشنل میز اینڈ ویٹ امپروومنٹ سینٹر میکسیکو کے تعاون سے موسمیاتی تبدیلیوں کے خلاف قوتِ مدافعت رکھنے والی اور غذائیت سے بھرپور گندم کی نئی قسم تیار کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔۔۔
یہ گندم زنک اور آئرن سے بھرپور ہوگی جس سے خواتین اور بچوں میں مائیکرونیوٹرینٹس کی کمی جیسے اہم مسئلے سے نمٹنے میں مدد ملے گی۔اس حوالے سے زرعی یونیورسٹی کے ڈیپارٹمنٹ آف پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینی ٹکس اور پاک کوریا نیوٹریشن سینٹر کی فوڈ پروسیسنگ چیئر کے زیرِ اہتمام بین الاقوامی سیمینار بعنوان \"گندم میں زنک اور آئرن کی بایو دستیابی\" کا انعقاد کیا گیا۔ افتتاحی اجلاس کی صدارت ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ نے کی۔ انہوں نے کہا کہ بائیوفورٹیفکیشن ایک مؤثر اور پائیدار طریقہ ہے جس کے ذریعے گندم کے دانوں میں غذائی اجزاء کو بڑھایا جا سکتا ہے ۔انہوں نے بتایا کہ وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے حال ہی میں سخت موسمی حالات سے ہم آہنگ ڈورم گندم کی نئی قسم \"چناب پاستا۔24\" تیار کی ہے جبکہ یونیورسٹی آف واشنگٹن اسٹیٹ کے تعاون سے مزید مزاحمتی اقسام بھی متعارف کروائی جا رہی ہیں۔ڈین فیکلٹی آف فوڈ سائنسز پروفیسر ڈاکٹر عمران پاشا نے کہا کہ نیشنل نیوٹریشن سروے 2018ء کے مطابق پانچ سال سے کم عمر کے 49 فیصد بچے اور 34 فیصد خواتین آئرن کی کمی جبکہ تقریباً 19 فیصد بچے اور 22 فیصد خواتین زنک کی کمی کا شکار ہیں۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے پالیسی سطح پر فورٹیفکیشن ناگزیر ہے ۔