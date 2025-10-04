نیشنل پریس کلب پر پولیس دھاوے کیخلاف صحافی سراپا احتجاج،نعرے
شاہپور صدر ( نامہ نگار )نیشنل پریس کلب اسلام آباد پر پولیس گردی اور غنڈہ گردی کے خلاف تحصل شاہپومیں صحافیوں نے شدید احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرے کی قیادت صفدر حسین کھوکھر۔۔۔
حاجی مظفر عباس ,ملک اعجاز اعوان ,سرفراز احمد ,عابد حسین نے کی،اس موقع پر صحافیوں فوٹوگرافروں اور کیمرا مینوں نے بھی شرکت کی اور حکومت و پولیس کے خلاف شدید نعرے بازی کی۔مقررین نے کہا کہ اسلام آباد نیشنل پریس کلب پر حملہ دراصل پورے ملک کے تمام پریس کلبز اور صحافیوں پر حملہ ہے ، جسے کسی صورت برداشت نہیں کیا جا سکتا۔