چھت سے گرنے والا 4 سالہ بچہ شدید زخمی
خوشاب (نمائندہ دنیا)اعجاز کالونی کے رہائشی آصف شہزاد کا 4 سالہ بیٹا گھر کی چھت سے گر کر شدید زخمی ہو گیا۔ بچے کو فوری طور پر ڈی ایچ کیو جوہرآباد منتقل کیا گیا جہاں ابتدائی طبی امداد کے بعد اسے سر کی شدید چوٹوں کے باعث چلڈرن ہسپتال فیصل آباد ریفر کر دیا گیا۔
