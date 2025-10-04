مڈھ رانجھا اور گردونواح میں قصابوں کی من مانیاں عروج پر ،نوٹس لینے کا مطالبہ
مڈھ رانجھا(نمائندہ دُنیا)مڈھ رانجھا اور گردونواح میں قصابوں کی من مانیاں عروج پر ، ریٹ لسٹ کے برعکس گوشت کی من مرضی کے ریٹوں پر فروخت جاری۔ بڑا گوشت8سوروپے کی بجائے 12سوروپے کلو تک پہنچ گیا۔۔۔
روزانہ کی بنیاد پر مارکیٹ کمیٹی کوٹ مومن کی جانب سے ریٹ لسٹ دوکانداروں کو فراہم کردی جاتی ہے مگر عمل درآمد ناممکن ہوگیا ہے ۔بیف گوشت کے فی کلو نرخ 800روپے مقرر ہیں جبکہ مڈھ رانجھا اور گردونواح کے علاقہ میں بڑا گوشت1ہزار روپے سے 12سوروپے تک فی کلو فروخت ہورہا ہے ۔علاقہ مکینوں نے انتظامیہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔