20 نکاتی نتن یاہو اور ٹرمپ معاہدہ کسی صورت قابل قبول نہیں ، صفدر شاہ
کندیاں (نمائندہ دنیا )جمیعت علماء پاکستان کے مرکزی سیکرٹری جنرل اور ملی یکجہتی کونسل کے مرکزی نائب صدر صاحبزادہ سید محمد صفدر شاہ گیلانی نے کہا ہے کہ 20 نکاتی نتن یاہو اور ٹرمپ معاہدہ کسی صورت قابل قبول نہیں۔۔۔
دو ریاستی فارمولہ مسترد کرتے ہیں ، گلوبل صمود فرٹیلہ کے مجاہدین کو رہا کیا جائے انھوں نے کہا کہ حکومت پاکستان اور عالم اسلام کے حکمران اس سلسلہ میں اپنا فرض پورا کریں انھوں نے کہا کہ 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں ایک پریس کانفرنس کے ذریعے آئندہ کی حکمت عملی کا اعلان کیا جائے گا انھوں نے اعلان کہا کہ 10 اکتوبر بروز جمعہ کوملک گیر احتجاج کیا جائے گا ۔