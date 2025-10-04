صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی ،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ایڈیشنل سیشن جج پپلاں نے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم محمد حسین کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ اور جرمانہ کی عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کی سزا سنائی۔۔۔

 مجرم محمد حسین کو سال 2024 میں 2400 گرام چرس سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کیا گیا تھا ۔ ایڈیشنل سیشن جج پپلاں نے جرم ثابت ہونے پر محمد فیصل حیات الیاس کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ اور جرمانہ کے عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کی سزا سنائی مجرم محمد فیصل حیات الیاس کو سال 2024 میں 2200 گرام چرس سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔

 

