منشیات کیسوں کا فیصلہ،2مجرموں کو قید کی سزائیں،جرمانے
میانوالی ،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ایڈیشنل سیشن جج پپلاں نے منشیات کے مقدمہ کا فیصلہ سناتے ہوئے مجرم محمد حسین کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ اور جرمانہ کی عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کی سزا سنائی۔۔۔
مجرم محمد حسین کو سال 2024 میں 2400 گرام چرس سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کیا گیا تھا ۔ ایڈیشنل سیشن جج پپلاں نے جرم ثابت ہونے پر محمد فیصل حیات الیاس کو 9 سال قید، 80 ہزار روپے جرمانہ اور جرمانہ کے عدم ادائیگی پر مزید 3 ماہ قید کی سزا سنائی مجرم محمد فیصل حیات الیاس کو سال 2024 میں 2200 گرام چرس سمیت گرفتار کرکے مقدمہ درج کیا گیا تھا۔