پیپلز پارٹی نظریاتی جماعت ہے ، الیکشن میں سرپرائز دے گی:ذیشان اعوان

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دنیا)پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی رہنما ملک ذیشان اسلم اعوان نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی ایک نظریاتی جماعت ہے اور عوامی حقوق کی محافظ ہے ۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ۔۔۔

 چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے اپنے کردار سے قائد عوام ذوالفقار علی بھٹو کے افکار کی ترجمانی کی ہے ۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آئندہ عام انتخابات میں پیپلز پارٹی بھاری مینڈیٹ سے کامیابی حاصل کرے گی۔ اور وزارت عظمیٰ کا قلمدان سنبھالے گی۔ انہوں نے بتایا کہ پارٹی کی تنظیم نو کا عمل یونین کونسل سطح تک شروع کر دیا گیا ہے ۔

 

