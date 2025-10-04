صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوام لاوارث نہیں رہیں گے ، پبلک ایڈ کمیٹی ان کی آواز بنے گی ،عبدالجبار خان نیازی

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی عوامی مسائل کے حل کے لئے کوشاں ہے .ایم ایم روڈ ٹول پلازے کی منتقلی کے لیے چیئرمین این ایچ اے کو مراسلہ لکھا ہے دیگر ایشوز پر بھی بات کریں گے۔۔۔

 ان خیالات کا اظہار نائب امیر ضلع و صدر پبلک ایڈ کمیٹی جماعت اسلامی ضلع میانوالی عبدالجبار خان نیازی نے ایک بیان میں کیا ہے ، انہوں نے کہا کہ اب عوام لاوارث نہیں رہیں گے جماعت اسلامی کی پبلک ایڈ کمیٹی عوام کی آواز بنے گی پبلک ایڈ کمیٹی ضلع میانوالی میں امن و امان کے قیام کے لئے بھی کوشاں ہے ۔

 

