بھارت کشمیرمیں حالات خراب کرنے کی ناپاک ساز ش کر رہا ہے ،سید محمد حسنین شاہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نائب صدر ویلفیئر سوسائٹی جنرل بس اسٹینڈ سید محمد حسنین شاہ نے کہا کہ بھارت مقبوضہ کشمیر سے عالمی برادری کی نظر یں ہٹانے کیلئے پاکستان کے حصے کے کشمیرمیں مداخلت کرتے ہوئے حالات خراب کرنے کی ناپاک ساز ش کر رہا ہے۔۔۔
بھارت میں بے گناہ کشمیریوں کا آئے رز قتل عام معمول بن چکا ہے کشمیر کے مسلمان بھارتی آرمی کے درندوں کے ہاتھوں تشدد کا نشانہ بن رہے ہیں ، بھارت شملہ معاہدے سے انحراف کر کے انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی میں مصروف عمل ہے ، عالمی برادری بھارت کو لگام ڈالے اور بھارت کو پاکستان میں مداخلت باز رکھا جائے ،بصورت دیگر بھارت کو اس کے نتائج بھگتنا ہونگے ۔