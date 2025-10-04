صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مشتاق احمد خان کی جرات و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جاوید اقبال ساجد

  • سرگودھا
مشتاق احمد خان کی جرات و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جاوید اقبال ساجد

میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے جامع مسجد عثمانیہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشتاق احمد خان کی جرات و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔۔۔

 ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، فلسطین کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مسجد اقصٰی و قبلہ اول جڑا ہے یہ وہ مقام ہے حضرت محمد ؐنے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور خاتم الانبیاء قرار پائے ،دریں اثنا انہوں موچھ میں اپنے تنظیمی دورہ کے موقع پر جماعت اسلامی موچھ کے ارکان و کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی اول روز سے فلسطین کے مسلمانوں کیلئے نہ صرف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ عملاً الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے ان تک راشن و دیگر ضروریات زندگی بھی پہنچا رہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سموگ:سکولوں میں آؤٹ ڈورسر گرمیوں پر پابندی

ویمن یونیورسٹی ، سیلاب متاثرین کیلئے خدمات پر سرٹیفکیٹس تقسیم

کوٹ ادو ، اکتوبر ’’سپورٹس منتھ‘‘قرار، کھیلوں کی افتتاحی تقریب

اسرائیلی جارحیت کیخلاف جماعت اسلامی کی احتجاجی ریلی

میلسی کیلئے 6ارب کے ترقیاتی منصوبے منظور،جہانزیب کھچی

نوجوانوں کی فنڈ ریزنگ ‘سیلاب زدہ گھرانوں میں سامان تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن