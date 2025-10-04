مشتاق احمد خان کی جرات و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، جاوید اقبال ساجد
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)امیر جماعت اسلامی ضلع میانوالی حافظ جاوید اقبال ساجد نے جامع مسجد عثمانیہ میں جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ مشتاق احمد خان کی جرات و بہادری کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔۔۔
ان کی قربانی رائیگاں نہیں جائے گی، فلسطین کا مسئلہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ مسجد اقصٰی و قبلہ اول جڑا ہے یہ وہ مقام ہے حضرت محمد ؐنے تمام انبیاء کی امامت کرائی اور خاتم الانبیاء قرار پائے ،دریں اثنا انہوں موچھ میں اپنے تنظیمی دورہ کے موقع پر جماعت اسلامی موچھ کے ارکان و کارکنان سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ جماعت اسلامی اول روز سے فلسطین کے مسلمانوں کیلئے نہ صرف آواز اٹھا رہی ہے بلکہ عملاً الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے ان تک راشن و دیگر ضروریات زندگی بھی پہنچا رہی ہے ۔