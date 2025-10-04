صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسرائیلی افوا ج کی د ر ند گی انسا نی حقوق کے علمبر د اروں کے منہ پر طما نچہ :تسنیم ا حمد قریشی

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ عالمی ا مد ا د فلو ٹیلا پر اسرائیلی دھاوا در ند گی کی انتہا ء ہے بھو ک افلا س سمیت مختلف مسائل سے۔۔۔

 دو چا ر غزہ کے مظلو م عوا م پر اسرائیلی افوا ج کی د ر ند گی انسا نی حقوق کے علمبر د اروں کے منہ پر طما نچہ ہے عالمی ا مد اد ی قافلے فلو ٹیلا میں شامل و ر کر ز کی گر فتا ر ی شرمنا ک ہے اقوا م متحد ہ اورا نسا نی حقوق کے علمبر د ار اد ا رے ا س در ند گی کا نو ٹس لیں اور اسرائیل کے شرمناک مظالم کے خلا ف کا ر وا ئی کریں۔ 

 

کراچی

تیز رفتاری اور غلط سمت میں ڈرائیونگ پر سخت کارروائی کا فیصلہ

کراچی امت کا دھڑکتا دل ، فلسطین کیلئے آواز بلند کریگا،منعم ظفر

سڑک پر پارکنگ کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے ؟ ہائیکورٹ

غیر قانونی کرنسی ایکسچینج میں ملوث 3 ملزمان پکڑے گئے

منشیات فروشی میں ملوث دو خواتین گرفتار

گھر سے لڑکی کی پھندا لگی لاش برآمد

