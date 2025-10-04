اسرائیلی افوا ج کی د ر ند گی انسا نی حقوق کے علمبر د اروں کے منہ پر طما نچہ :تسنیم ا حمد قریشی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق و ز یر مملکت و ڈویثرنل صد ر پیپلزپارٹی تسنیم ا حمد قریشی نے کہا ہے کہ عالمی ا مد ا د فلو ٹیلا پر اسرائیلی دھاوا در ند گی کی انتہا ء ہے بھو ک افلا س سمیت مختلف مسائل سے۔۔۔
دو چا ر غزہ کے مظلو م عوا م پر اسرائیلی افوا ج کی د ر ند گی انسا نی حقوق کے علمبر د اروں کے منہ پر طما نچہ ہے عالمی ا مد اد ی قافلے فلو ٹیلا میں شامل و ر کر ز کی گر فتا ر ی شرمنا ک ہے اقوا م متحد ہ اورا نسا نی حقوق کے علمبر د ار اد ا رے ا س در ند گی کا نو ٹس لیں اور اسرائیل کے شرمناک مظالم کے خلا ف کا ر وا ئی کریں۔