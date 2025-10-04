صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ن لیگ کی قیا د ت کاپا نی اور وسائل پر لسا نی ز با ن استعما ل کرنا ما یو س کن :عابد حسین ہنجراء

  • سرگودھا
ن لیگ کی قیا د ت کاپا نی اور وسائل پر لسا نی ز با ن استعما ل کرنا ما یو س کن :عابد حسین ہنجراء

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی عابد حسین ہنجراء نے کہا ہے کہ ن لیگ کی قیا د ت کی جا نب سے پا نی اور وسائل پر لسا نی ز با ن استعما ل کرنا ما یو س کن ہے۔۔۔

 پاکستا ن پیپلزپارٹی پنجا ب سمیت تمام صو بو ں کی مقبول ترین جماعت ہے وزیر اعلی پنجا ب سیلا ب متاثر ین کی ا مد ا داور بحا لی کو یقینی بنا نے کے ساتھ ساتھ مہنگا ئی سے عوا م کو نجا ت د لا نے کیلئے اقدا ما ت ا ٹھا ئیں محض میرا پا نی میر ا پنجا ب اور میر ی حکو مت جیسی زبان کا استعمال جمہور یت کے لیے مسائل پیدا کر یں گے۔پاکستا ن پیپلزپارٹی نے ہمیشہ ہی ملک قو م اور جمہور یت کے مفاد میں سیاست کر تے ہو ئے قر با نیوں کی تاریخ رقم کی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

چینی کا بحران شدت اختیار کر گیا، نرخ سرکاری قیمت سے زیادہ

ایف ڈی اے سٹی سپورٹس کمپلیکس، ممبرشپ فیس کا تعین

گوجرہ اور کمالیہ کی چار ترقیاتی سکیموں کی منظوری دی گئی

شہریوں میں حفاظتی اقدامات کا شعور اجاگر کرنا ضروری :زینب جہاندار

ڈی پی او چنیوٹ کی جامع مسجد ابراہیم میں کھلی کچہری

کھلی کچہری عوامی مسائل کے حل کا مؤثر فورم :کمشنر فیصل آباد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن