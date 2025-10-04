ن لیگ کی قیا د ت کاپا نی اور وسائل پر لسا نی ز با ن استعما ل کرنا ما یو س کن :عابد حسین ہنجراء
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنماء پی پی پی عابد حسین ہنجراء نے کہا ہے کہ ن لیگ کی قیا د ت کی جا نب سے پا نی اور وسائل پر لسا نی ز با ن استعما ل کرنا ما یو س کن ہے۔۔۔
پاکستا ن پیپلزپارٹی پنجا ب سمیت تمام صو بو ں کی مقبول ترین جماعت ہے وزیر اعلی پنجا ب سیلا ب متاثر ین کی ا مد ا داور بحا لی کو یقینی بنا نے کے ساتھ ساتھ مہنگا ئی سے عوا م کو نجا ت د لا نے کیلئے اقدا ما ت ا ٹھا ئیں محض میرا پا نی میر ا پنجا ب اور میر ی حکو مت جیسی زبان کا استعمال جمہور یت کے لیے مسائل پیدا کر یں گے۔پاکستا ن پیپلزپارٹی نے ہمیشہ ہی ملک قو م اور جمہور یت کے مفاد میں سیاست کر تے ہو ئے قر با نیوں کی تاریخ رقم کی ہے ۔