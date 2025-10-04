پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے سے مہنگا ئی کا طوفان آئیگا، میاں حسان سعید
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) چیئرمین ا نجمن تاجر ان سرگودہا کینٹ ا نجیئنر میاں حسان سعیدنے پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں حا لیہ اضافے کو غیر حقیقی اور غیر سنجید ہ قرار د یتے ہو ئے۔۔۔
ا س اضافے کی وا پسی کا مطالبہ کیا ہے انہوں نے کہا کہ پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں حا لیہ اضافہ ہر حوا لہ سے صنعت وتجا رت اور عا م آ د می کیلئے مشکلا ت پید اکر ے گا پٹرو لیم مصنوعات کے نرخوں میں اضافے سے مہنگا ئی کا آ نے وا لا طوفا ن کا ر و با ر ز ند گی کو بھی متاثر کر ے گا ۔