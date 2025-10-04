صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عوا م پر پٹرو ل بم گرا کر ا ن کے مسائل اور مشکلا ت بڑھا د ی گئی ہیں ،غلام قادر جام

  • سرگودھا
عوا م پر پٹرو ل بم گرا کر ا ن کے مسائل اور مشکلا ت بڑھا د ی گئی ہیں ،غلام قادر جام

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ را ت کی تا ریکی میں عوا م پر پٹرو ل بم گرا کر ا ن کے مسائل اور مشکلا ت بڑھا د ی گئی ہیں۔۔۔

 قیمتوں میں اضافہ مہنگا ئی پر قابو پا نے کے دعو ؤ ں کی نفی ہے موجو د ہ حکو مت ا س وقت بجلی گیس اور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخ بڑھا کر عام آدمی کے مسائل اور مشکلا ت بڑھا ر ہی ہے پاکستا ن کی معیشت ا س وقت قرضوں کے بو جھ تلے د ب چکی ہے معاشی بہتر ی کے حکو متی دعوے حقا ئق سے محرو م ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سرکاری دفاتر کی کاغذی کارروائی مکمل طور پر ڈیجیٹلائزڈ

صحت کے نئے منصوبوں پر کام شروع کرنیکی ہدایت

ایل ڈی اے: عرصہ سے ایک ہی جگہ تعیناتیوں کی فہرستیں تیار

چکن مزید 14روپے کلو مہنگا

تعلیمی بورڈ کو اساتذہ کے معاوضوں سے کٹوتیاں روک دی گئیں

سموگ:سکولوں کی آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل رکھنے کا حکم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن