سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیاسی و سماجی رہنماء غلام قادر جام نے کہا ہے کہ را ت کی تا ریکی میں عوا م پر پٹرو ل بم گرا کر ا ن کے مسائل اور مشکلا ت بڑھا د ی گئی ہیں۔۔۔
قیمتوں میں اضافہ مہنگا ئی پر قابو پا نے کے دعو ؤ ں کی نفی ہے موجو د ہ حکو مت ا س وقت بجلی گیس اور پٹرو لیم مصنوعات کے نرخ بڑھا کر عام آدمی کے مسائل اور مشکلا ت بڑھا ر ہی ہے پاکستا ن کی معیشت ا س وقت قرضوں کے بو جھ تلے د ب چکی ہے معاشی بہتر ی کے حکو متی دعوے حقا ئق سے محرو م ہیں ۔