سکول میں وائٹ واش کے لئے آنیوالے نے پرنسپل کو اغوا کر لیا

  • سرگودھا
شاہ پور صدر(نامہ نگار )شاہ پور کے قریبی قصبہ ٹھٹھہ نون کے سکول میں وائٹ واش و پینٹ کرنے کیلئے آنے والے رنگ ساز سبحان نے سکول کی پرنسپل کو اغواء کرلیا۔۔۔

 پولیس تھانہ شاہ پور نے مغویہ پرنسپل کے والد محمد رمضان کی رپورٹ پر سبحان ، صفدر اور دیگر نامعلوم کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے ،محمد رمضان نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ آرمی پنشنر ہے اور زمیندارہ کرتا ہے اس کی بیٹی عمر 23 سال قریبی سکول میں پرنسپل ہے ، جہاں سرگودہا کا سبحان اور اس کے والد نے تین ماہ سے سفیدی کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے ، کام کے دوران وہ برف پانی وغیرہ بھی وہ ہمارے گھر سے لیتے تھے ۔ وقوعہ کے روز رمضان اور اس کی بیوی کام سے باہر گئے ہوئے تھے ، اس کی بیٹی بیماری کی وجہ سے گھر پر تھی ، وہ دن گیارہ بجے دکان پر گئی تو راستے میں سبحان کار لے کر کھڑا تھا۔اس نے اس کی بیٹی کو دبوچ کر کار میں ڈالنے کی کوشش کی ، لڑکی کے چیخ و پکار کرنے پر محمد امین ، رانا عمر ، مختار آ گئے جن کے سامنے سبحان مغویہ کو کار میں ڈال کر لے گیا ۔ پولیس نے مقدمہ درج کر لیاہے ۔

 

