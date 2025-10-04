صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بکھر بار میں اوباش کی محلے کی 13سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی

  • سرگودھا
بکھر بار میں اوباش کی محلے کی 13سالہ لڑکی کے ساتھ زیادتی

شاہ پور صدر(نامہ نگار )قریبی قصبہ بکھر بار میں محمد ظفر نے اپنے ہی محلہ کی ایک تیرہ سالہ لڑکی کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا اور فرار ہو گیا پولیس تھانہ شاہ پور نے مظلوم لڑکی کے والد محمد عمران کی رپورٹ پر ظفر کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔۔۔

 اس نے رپورٹ درج کرائی کہ وہ اپنی بیوی کے ہمراہ گھر سے باہر گیا ہوا تھا اس کی بیٹی گھر میں اکیلی تھی ، کہ ظفر اس کے گھر داخل ہو گیا اس کی بیٹی کو زبردستی لے گیا اور اس کے ساتھی زیادتی کی ۔ شور کی آواز سن کر مبشر جو گلی سے گزر رہا تھا اس کے گھر آگیا جس کو دیکھ کر ملزم بھاگ گیا ۔ 

 

