فلسطین میں ظلم و بربریت کیخلاف جماعت اسلامی کا احتجاج

  • سرگودھا
فلسطین میں ظلم و بربریت کیخلاف جماعت اسلامی کا احتجاج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) گلوبل صمود فلوٹیلا پر اسرائیلی حملے اور فلسطین میں ظلم و بربریت کے خلاف جماعت اسلامی سرگودھا کی جانب سے احتجاجی مظاہرہ کرتے ہوئے ریلی نکالی گئی۔۔۔

 جس کی قیادت ضلعی امیر اویس قاسم تلہ، ڈاکٹر محمد فاروق، اسامہ اعجاز، غلام مصطفی ،ڈاکٹر طاہر فاروق اور انعام الحق ،عمران حسن اعوان نے کی، ریلی میں بچے بھی اسرائیلی مظالم کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے شریک ہوئے ، اس موقع پر مقررین نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ صمود فلوٹیلا کے شرکاء پر حملہ اسرائیل کا بزدلانہ اقدام ہے جس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں ،غزہ میں جا ر ی ا سرائیلی بر بر یت تھمنے کا نا م نہیں لے ر ہی یہ جنگ عالمی سطح پرمسئلہ فلسطین کے حل کا ایک پر زور مقد مہ بن کر ابھری ہے بلاشبہ 60ہز ار سے زا ئد فلسطینی شہید ہوئے غیر معمولی جا نی و ما لی نقصا ن اسرائیلی دہشت گر دی کا منہ بولتاثبو ت ہے ضرورت ا س امر کی ہے کہ انسا نی حقوق کے علمبر دار ادا رے اسرائیلی دہشتگر د ی کو رو کنے کیلئے اپنا کر دار ادا کریں ۔ 

 

