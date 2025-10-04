صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نیشنل پریس کلب پرحملے کیخلاف صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ

  • سرگودھا
نیشنل پریس کلب پرحملے کیخلاف صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ

میانوالی (نامہ نگار )میانوالی ڈسٹرکٹ پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مظاہرین اور صحافیوں پر پولیس کے حملے کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب میانوالی کے سامنے صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔۔۔

 مظاہرین سے چیئرمین اختر مجاز، سرپرست اعلی گل شیر خان ، سینئر وائس چیئرمین یوسف چغتائی سینئر بزرگ صحافی منظور خان خطاب کیا مظاہرین نے حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ پولیس کے خلاف اور صحافیوں کی حمایت میں نعرے لگائے ۔ اور انہوں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں پر حملہ موجودہ حکومت اور انتظامیہ کی نالائقی اور انکی بوکھلاہٹ قرار دیا پریس کلب پر پولیس کا حملہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا جس کی جس قدر مزاحمت کی جائے کم ہے مظاہرہ کے اختتام کے بعد شرکاء پرامن طورپر منتشر ہو گئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

بیشتر تعلیمی اداروں میں واٹر فلٹریشن پلانٹس غیر فعال

چینی کی قیمت بے قابو 250 روپے بکنے لگی جرمانوں کا خوف دکانداروں نے رکھنا چھوڑدی

تاجر کمیونٹی کے مسائل حل کرائے جائیں گے :صدر گجرات چیمبر

راہوالی:گھر میں گھس کر فائرنگ ، تشدد ، 2 بھا ئی زخمی

عقیدہ ختم نبوت پر آنچ نہیں آنے دینگے :صدر سیالکوٹ بار

نو سرباز نے ایک لاکھ 32 ہزار روپے اکائونٹ میں ٹرانسفر کرا لئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن