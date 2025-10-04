نیشنل پریس کلب پرحملے کیخلاف صحافیوں کا احتجاجی مظاہرہ
میانوالی (نامہ نگار )میانوالی ڈسٹرکٹ پریس کلب نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں مظاہرین اور صحافیوں پر پولیس کے حملے کے خلاف ڈسٹرکٹ پریس کلب میانوالی کے سامنے صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔۔۔
مظاہرین سے چیئرمین اختر مجاز، سرپرست اعلی گل شیر خان ، سینئر وائس چیئرمین یوسف چغتائی سینئر بزرگ صحافی منظور خان خطاب کیا مظاہرین نے حکومت اور اسلام آباد انتظامیہ پولیس کے خلاف اور صحافیوں کی حمایت میں نعرے لگائے ۔ اور انہوں نے مظاہرین سے خطاب کرتے ہوئے صحافیوں پر حملہ موجودہ حکومت اور انتظامیہ کی نالائقی اور انکی بوکھلاہٹ قرار دیا پریس کلب پر پولیس کا حملہ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا جس کی جس قدر مزاحمت کی جائے کم ہے مظاہرہ کے اختتام کے بعد شرکاء پرامن طورپر منتشر ہو گئے ۔