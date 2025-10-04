صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم وآٹے کی سمگلنگ روکنے کیلئے اے سی پپلاں کے چیک پوسٹوں کے دورے

  • سرگودھا
میانوالی ،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈپٹی کمشنر، میانوالی اسد عباس مگسی کی ہدایت پر ضلعی انتظامیہ کے افسران گندم وآٹے کی سمگلنگ کی روک تھام یقینی بنانے کے سلسلہ میں فیلڈ میں متحرک اسسٹنٹ کمشنر پپلاں چوہدری ظفر اقبال نے گذشتہ رات ہر نو لی موڑ اور چشمہ چیک پو سٹوں کا دورہ کیا۔۔۔

انہوں نے محکمہ ریو نیو، فوڈ اور پو لیس کے عملہ کے ہمرا ہ چیک پوسٹ سے گزرنے والے ٹرکوں کی بلٹیوں کو چیک کیااسسٹنٹ کمشنر نے چیک پوسٹوں پر تعینات عملہ کو ہدایت کی کہ حکو متی ویژن کے مطابق گندم اور آٹے کے سدبا ب کیلئے چیک پوسٹوں کا عملہ 24گھنٹے الرٹ رہے اور چیک پو سٹوں سے گزرنے والی گاڑیوں کی نقل و حمل پر کڑی نظر رکھی جائے ۔

 

