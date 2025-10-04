کمشنر سرگودھا کا نڑواڑی گارڈن اور کٹھوائی ریسٹ ہاؤس کا دورہ
خوشاب (نمائندہ دنیا) کمشنر سرگودھا ڈویژن ملک جہانزیب اعوان نے ڈپٹی کمشنر خوشاب فروہ عامر کے ہمراہ وادی سون کے تفریحی مقامات نڑواڑی گارڈن اور کٹھوائی ریسٹ ہاؤس کا دورہ کیا۔۔۔
اس موقع پر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل غزالہ کنول، اے سی خوشاب چوہدری ضیاء اللہ، ڈپٹی ڈائریکٹر ڈویلپمنٹ سہیل سکندر رانجھا اور ڈسٹرکٹ فاریسٹ آفیسر امتیاز صدیقی سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔ کمشنر کو نڑواڑی گارڈن میں جاری ترقیاتی کاموں پر بریفنگ دی گئی۔ انہوں نے ہدایت کی کہ گارڈن میں پھلدار اور طویل العمر پودے لگائے جائیں، جبکہ سیاحوں کے لیے تمام بنیادی سہولیات بشمول پانی، بجلی، واش رومز اور بیٹھنے کے انتظامات کو یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کٹھوائی ریسٹ ہاؤس کی بحالی کا بھی جائزہ لیا اور متعلقہ محکموں کو فوری تخمینہ لاگت تیار کرنے کی ہدایت کی۔