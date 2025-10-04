مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے ،سید محمد رضا شاہ
شاہ پور صدر(نامہ نگار )غزہ میں مظلوم فلسطینی عوام پر اسرائیلی جارحیت ناقابل قبول ہے ، خوراک لے کر جانے والے صمد فلوٹیلا کے رضاکاروں کی گرفتاری افسوسناک ہے ۔ فلسطینیوں پر اسرائیلی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہی۔۔۔
عالم اسلام کو کفار کی سازشوں کے خلاف متحد ہوکر مقابلہ کرناہوگاانشا ء اللہ بہت جلد فلسطینیوں کو اسرائیل کے جبر سے نجات ملے گی یہ بات معروف مزہبی رہنما سید محمد رضا شاہ نے بعد نماز جمعہ ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہی ، غزہ میں فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کے خلاف آئی ایس او اور فقہ جعفریہ کے زیر اہتمام شاہ پور سٹی میں بعد نماز جمعہ ریلی نکالی گئی ۔