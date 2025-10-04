پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس
میانوالی (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فلا حی اقدام پنجاب دھی رانی پروگرام کے سلسلہ میں مو صول ہو نیوالی درخواستوں کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس اے سی آفس میانوالی میں منعقد ہوا۔۔۔
اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم شیخ نے کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائر یکٹر سوشل ویلفیئر محمد رضوان جمیل نے اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ دیتے ہو ئے بتا یا کہ پنجاب دھی رانی پروگرام کی اب تک201درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ جن میں سے 112درخواستوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے ۔