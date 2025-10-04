صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس

  • سرگودھا
پنجاب دھی رانی پروگرام:و صول درخواستوں پر پیش رفت کا جائزہ اجلاس

میانوالی (نامہ نگار )وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے فلا حی اقدام پنجاب دھی رانی پروگرام کے سلسلہ میں مو صول ہو نیوالی درخواستوں کی پیش رفت کا جائزہ اجلاس اے سی آفس میانوالی میں منعقد ہوا۔۔۔

اجلاس کی صدارت اسسٹنٹ کمشنر سلمان قیوم شیخ نے کی۔ اجلاس میں اسسٹنٹ ڈائر یکٹر سوشل ویلفیئر محمد رضوان جمیل نے اسسٹنٹ کمشنر کو بریفنگ دیتے ہو ئے بتا یا کہ پنجاب دھی رانی پروگرام کی اب تک201درخواستیں موصول ہو چکی ہیں۔ جن میں سے 112درخواستوں کی تصدیق کا عمل مکمل ہو چکا ہے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل ادائیگیوں کے فروٖغ کیلئے مؤثر حکمت عملی اپنائی جائے ،رندھاوا

آئی جی ،ڈی آئی جی کی کھلی کچہریاں ،شہریوں کے مسائل سنے

ہنرمند ی ،مہارت پاکستان کا وقار ،معاشی ترقی ،وجہیہ قمر

ایس پی راول کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

عوامی تحفظ اولین ترجیح ہے اوگرا کی فیصل آباد میں ایل پی جی پلانٹس کی سیفٹی چیکنگ

خانپور ڈیم میں پانی کی سطح پھر بلند، سپل ویز کھول دیئے گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کھیل اور مودی ازم
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
چین کے پانڈے اور ہمارا برفانی چیتا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پنجاب میری جند جان لیکن سب سے پہلے پاکستان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ٹرمپ کا مجوزہ منصوبہ، مسئلہ فلسطین کا ممکنہ حل؟
افتخار احمد سندھو
ذولفقار علی مہتو
ڈیرہ غازی خان اگر صوبہ ہوتا
ذولفقار علی مہتو
مفتی منیب الرحمٰن
ٹرمپ امن منصوبے پر ہمارا تبصرہ
مفتی منیب الرحمٰن