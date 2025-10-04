صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
میانوالی (نامہ نگار)ڈی پی او میانوالی کی زیر صدارت کرائم میٹنگ کا انعقاد، ڈی پی او میانوالی کیپٹن ریٹائرڈ رائے محمد اجمل نے بہرام ہال پولیس لائنز میں تمام ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز سے کرائم میٹنگ منعقد کی۔۔۔۔

میٹنگ میں ضلع کے تمام تھانوں کے جرائم کی شرح اور پولیس کارکردگی کا جائزہ لیا۔ڈی پی او میانوالی نے پولیس افسران کو ہدایت کی کہ تمام ذرائع بروئے کار لاتے ہوئے سنگین مقدمات میں مطلوب مجرمان اشتہاریوں و ملزموں کی گرفتاری کو ہر صورت یقینی بنائیں، زیر تفتیش مقدمات اور درخواستوں کو جلد از جلد یکسو کریں۔منشیات کے بڑے سپلائرز و ڈیلروں کے خلاف کریک ڈاون کریں اور قتل، اقدام قتل، چوری و ڈکیتی کی وارداتوں کے مقدمات کے اندراج کو یقینی بنا کر ملزمان کو ٹریس کرکے گرفتار کریں۔انہوں نے مزید کہا کہ سٹریٹ کرائم اور موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے خصوصی اقدامات اور گشت کے نظام کو بہتر بنائیں۔پولیس افسران اپنی کارکردگی کو بہتر کریں تاکہ شہریوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ مل سکے ۔

 

