50لاکھ کے درخت چوری،سخت نوٹس،کارروائی کا حکم
سرگودھا (نعیم فیصل سے) ضلع میں سرکاری جنگلات کی بے دریغ کٹائی اور لکڑی چوری کے حوالے سے حساس ادارے کی رپورٹ پر کمشنر نے ڈپٹی کمشنر کو کاروائی کے احکامات جاری کر دیئے۔۔۔
جبکہ 18شمالی بیٹ بیری والا سے لاکھوں روپے مالیت کی مزید لکڑی غائب ہونے کا مقدمہ درج کر لیا گیا، ویجی لینس ٹیم نے گزشتہ روز کمشنر سرگودھا کو بھجوائی گئی اپنی رپورٹ میں انکشاف کیا کہ 126 ،120 ، 130 ،132 ،133 ، 135 ، 137 ،139 جنوبی سمیت دیگر علاقوں میں وزٹ کے دوران نہر کنارے لگے نصف کروڑ روپے سے زائد مالیت کے سینکڑوں سرکاری درخت غائب پائے گئے جو کہ حالیہ دنوں میں ہی کاٹے گئے ہیں، اس امر کی بھی نشاندہی کی گئی کہ لکڑی چوری کی وارداتوں میں محکمہ جنگلات کا متعلقہ عملہ ملو ث ہے جو کہ مقامی افراد کو سرکاری درخت کٹوا کر فروخت کرر ہے ہیں ،دوسری جانب 18شمالی بیٹ بیری والا سے لاکھوں روپے مالیت کے سرکاری درخت کاٹنے کے حوالے سے مقامی افراد کی اطلاع پر محکمہ جنگلات کی ٹیم موقع پر پہنچی تو ملزمان مسروقہ لکڑی جو کہ پہلے ہی گاڑی پر لوڈ تھی کو لے کر فرار ہو گئے ، جن کا تعاقب کیا گیا تو پرانا بھلوال کے قریب واقع ایک آرا مشین پر مسروقہ لکڑی اتاری جا رہی تھی تاہم ملزمان سرکاری عملے کو دیکھتے ہی لوڈ شدہ گاڑی لے کر وہاں سے بھی فرار ہو گئے جن کا بعد میں کوئی سراغ نہیں لگ سکا۔ محکمہ جنگلات کی ٹیم نے آرا مشین سے ایک لاکھ بیس ہزار روپے مالیت کے چار درخت قبضہ میں لے لئے اور ملزمان کیخلاف مقدمہ درج کروا دیا، کمشنر نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر کو قانونی کاروائی کے احکامات جاری کئے ہیں۔