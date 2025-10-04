مزید 13 غیر قانونی باڑے مسمار ،5جانور ضبط کر کے مالکان کو جرمانے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)غیر قانونی مویشی باڑوں کے خلاف آپریشن تیسرے روز بھی جاری ، مزید 5 جانور ضبط، 13 باڑے مسمار، 2 لاکھ 30 ہزار روپے جرمانہ کر دیا گیا، کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان کی ہدایت پر شہر کی ماحولیاتی بہتری کے لیے غیر قانونی مویشی باڑوں کے خلاف بھرپور آپریشن جاری ہے۔۔۔
میونسپل آفیسر ریگولیشن زویا بلوچ کی قیادت میں پیرا فورس اور انفورسمنٹ ٹیم نے شوکت پارک اور جمیل پارک کے اطراف قائم 13 غیر قانونی باڑے مسمار کیے ۔ اس دوران 5 جانور قبضے میں لیے گئے اور مالکان پر مجموعی طور پر 2 لاکھ 30 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔زویا بلوچ نے کہا ہے کہ شہریوں کی سہولت اور شہر کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے غیر قانونی باڑوں کے خلاف کارروائی بلا تعطل جاری رہے گی۔ انہوں نے دوٹوک الفاظ میں کہا کہ پارکوں، گرین بیلٹس اور عوامی مقامات پر قبضہ کرنے والوں کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا اور ایسے عناصر کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ انہوں نے مزید کہا کہ شہری انتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں اور اگر کہیں غیر قانونی باڑوں کی موجودگی دیکھیں تو فوری اطلاع دیں تاکہ بروقت کارروائی ممکن ہو سکے ۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ غیر قانونی باڑوں کے خلاف یہ مہم روزانہ کی بنیاد پر جاری رہے گی اور کسی دباو یا سفارش کو خاطر میں نہیں لایا جائیگا۔