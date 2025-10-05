زمیندار کے گھر سے زیورات و نقدی چوری، نامعلوم چور فرار
شاہ پور صدر (نامہ نگار )قریب واقع قصبہ سردار پور مورووالہ میں نامعلوم چور ایک زمیندار عاصم شہزاد کے گھر کی دیوار توڑ کر 80 ہزار روپے مالیت کے طلائی زیورات اور نقدی لے اڑے ۔پولیس تھانہ شاہ پور نے عاصم شہزاد کی درخواست پر مقدمہ درج کر لیا۔۔۔۔
مدعی کے مطابق وہ اپنے اہل خانہ کے ہمراہ ایک کمرے میں سویا ہوا تھا جبکہ دوسرے کمرے کو تالا لگا ہوا تھا۔ رات کے وقت نامعلوم چور عقبی دیوار میں سوراخ کر کے اندر داخل ہوئے اور طلائی زیورات (50 ہزار روپے مالیت) اور 30 ہزار روپے نقدی چرا کر فرار ہوگئے ۔