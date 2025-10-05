بھیرہ میں گٹر ٹیکس کے نام پر شہریوں کو ہراساں کیا جانے لگا
بھیرہ (نامہ نگار )بھیرہ شہر میں گٹر فیس اور نکاسیِ آب کے پائپوں پر عائد مبینہ ٹیکس کی وصولی کے نام پر شہریوں کو ہراساں کیے جانے کا سلسلہ جاری ہے ۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ ٹھیکیدار اور اس کا عملہ۔۔۔
، جن میں خواتین بھی شامل ہیں، گھروں میں جا کر زبردستی زائد ٹیکس وصول کر رہے ہیں اور عوام کو دھمکیاں دے کر رقم ادا کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ۔ سابق نائب ناظم بھیرہ شیخ ممتاز حیدر انصاری اور انجمن فدایانِ رسول ﷺ کے رہنما الحاج صدیق اکبر صراف نے بتایا کہ بلدیہ بھیرہ کو متعدد بار ٹھیکیدار کی جانب سے زائد اور خود ساختہ ٹیکس وصولی، شہریوں خصوصاً گھریلو خواتین کو ہراساں کرنے اور غیر قانونی طریقے سے رقوم لینے سے آگاہ کیا گیا، مگر کوئی عملی کارروائی نہیں کی گئی۔ان کا کہنا تھا کہ ٹھیکیدار کے کارندے گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر باپردہ خواتین کو 300 سے 500 روپے تک اضافی ٹیکس ادا کرنے پر مجبور کرتے ہیں اور انکار کی صورت میں 5 ہزار روپے جرمانے کی دھمکی دیتے ہیں۔ رہنماؤں نے ڈپٹی کمشنر سرگودھا اور اسسٹنٹ کمشنر بھیرہ سے مطالبہ کیا کہ وہ گٹر ٹیکس کے نام پر عوام سے لوٹ مار اور خواتین کو ہراساں کرنے کے واقعات کا نوٹس لیں اور ملوث عناصر کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائیں۔ ان کا کہنا تھا کہ شہری جائز ٹیکس ادا کرنے کو تیار ہیں، مگر دھونس اور زبردستی رقوم وصول کرنا غیر قانونی ہے ۔ عوام کو باقاعدہ نوٹس یا سرکاری اشتہار کے ذریعے ٹیکس کی نوعیت اور آخری تاریخِ ادائیگی سے آگاہ کیا جائے تاکہ شفافیت اور قانون کی عملداری یقینی بنائی جا سکے ۔