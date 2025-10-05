پولیس خدمت مرکز،سراجیہ ویلفیئر کے اشتراک سے اجتماعی شادیاں
کلورکوٹ (نمائندہ دنیا ) جنڈانوالہ میں پولیس خدمت مرکز بھکر اور سراجیہ ویلفیئر کے اشتراک سے 16 مستحق بچیوں کی اجتماعی شادیوں کی تقریب منعقد ہوئی۔۔۔۔
تقریب کے مہمانِ خصوصی ڈی پی او بھکر ملک شہزاد رفیق اعوان، صاحبزادہ خانقاہ سراجیہ خلیل احمد اور مسلم لیگ (ن) کے ضلعی صدر و سابق ایم این اے عبدالمجید خان خنان خیل تھے ۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ڈی پی او ملک شہزاد رفیق اعوان نے کہا کہ بھکر میں تحفظ خدمت مرکز نہ صرف خواتین و بچوں کے مسائل حل کر رہا ہے بلکہ سماجی فلاحی منصوبوں میں بھی فعال کردار ادا کر رہا ہے ۔ انہوں نے سراجیہ ویلفیئر کی سماجی خدمات کو سراہا، نئے جوڑوں کو مبارکباد دی اور تحائف پیش کیے ۔ تقریب میں عبدالمجید خان خنان خیل اور صاحبزادہ خلیل احمد نے بھی نئے جوڑوں کو مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ شہریوں، تاجروں، سیاسی و سماجی شخصیات سمیت عوام کی بڑی تعداد تقریب میں شریک تھی۔