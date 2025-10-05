وفاقی وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ کی طاہری ہاؤس زین پور آمد
بھیرہ (نامہ نگار )وفاقی وزیر مملکت برائے صحت ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ طاہری ہاؤس زین پور بھیرہ گئے۔۔۔
، جہاں انہوں نے سابق نائب ناظم مہر محمد خان اور ان کے بھائیوں کی والدہ اور چچا زاد بھائی/بہنوئی حاجی مہر محمد سلطان کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔اس موقع پر مرحومہ کے پوتے اور مرحوم کے بھانجے ، بھیرہ پریس کلب رجسٹرڈ کے سیکرٹری فنانس مہر محمد بلال طاہری بھی موجود تھے ۔ ڈاکٹر ملک مختار احمد بھرتھ نے کہا کہ مہر محمد خان اور ان کے خاندان سے ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں۔ انہوں نے مرحومہ اور مرحوم کے ایصالِ ثواب کے لیے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحومین کو اپنے جوارِ رحمت میں جگہ عطا فرمائے اور لواحقین کو صبرِ جمیل دے ۔ آمین۔