نیشنل پریس کلب میں تشدد ، کوٹ مومن کے صحافیوں کا احتجاج
کوٹ مومن (نمائندہ دُنیا )نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں پولیس کی جانب سے صحافیوں پر تشدد کے خلاف کوٹ مومن پریس کلب کے صحافیوں نے بھرپور احتجاج کیا۔ اس موقع پر صحافیوں نے کہا کہ نیشنل پریس کلب میں گھس کر اہلِ قلم پر لاٹھی چارج اور۔۔۔
تشدد کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں۔انہوں نے کہا کہ ایسے واقعات مارشل لاء کے دور میں بھی رونما نہیں ہوئے جو آج جمہوری دور میں ہو رہے ہیں، جو آزادیٔ صحافت پر کاری ضرب کے مترادف ہے ۔صدر پریس کلب کوٹ مومن رضوان رفیق منہاس، ملک حبیب الرحمن، رانا الماس حنیف، ڈاکٹر قمر فاروق رانا، اکرم شاہد روالیہ، رانا نعیم، الطاف حسین انجم، جہانگیر منور گوندل، رانا عمر فاروق اور دیگر صحافیوں نے اپنے مشترکہ بیان میں حکومت سے مطالبہ کیا کہ نیشنل پریس کلب میں گھسنے اور صحافیوں پر تشدد کرنے والے اہلکاروں کے خلاف جوڈیشل انکوائری کروائی جائے اور قصورواروں کو قرارِ واقعی سزا دی جائے ۔مقررین نے خبردار کیا کہ اگر واقعے کی شفاف انکوائری نہ کی گئی اور ذمہ داروں کو سزا نہ ملی تو قلم کے مزدور سڑکوں پر نکلنے پر مجبور ہوں گے ۔ انہوں نے کہا کہ صحافت کے خلاف ایسے ہتھکنڈے کسی صورت قبول نہیں کیے جائیں گے ۔