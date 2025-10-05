نمل جھیل کی ماہی گیری کے حقوق کی نیلامی 9 اکتوبر کو ہوگی
میانوالی (نامہ نگار +ڈسٹرکٹ رپورٹر)نمل جھیل ضلع میانوالی موسیٰ خیل کے نزدیک تلہ گنگ روڈ پر پہاڑوں کے درمیان واقع میٹھے پانی کا اہم ذخیرہ ہے جو اپنی خوبصورتی اور مچھلی کی پیداوار کے لیے مشہور ہے ۔۔۔۔
حالیہ بارشوں سے جھیل بھر چکی ہے اور رونقیں بحال ہو رہی ہیں۔ محکمہ فشریز میانوالی کے مطابق جھیل کے شکار و ماہی گیری کے حقوق برائے 2025-26 تا 2027-28 کی نیلامی 9 اکتوبر کو دفتر اسسٹنٹ ڈائریکٹر فشریز میانوالی میں ہوگی۔ ضلعی آفیسر فشریز عبدالغفار اولکھ نے سرمایہ کاروں، ٹھیکیداروں اور فش فارمرز سے نیلامی میں شرکت کی اپیل کی ہے ۔