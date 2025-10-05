صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خوشاب (نمائندہ دُنیا )سابق مشیر وزیراعلیٰ پنجاب چودھری رضوان مختار رندھاوا نے کہا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ کسانوں کو دیا گیا ریلیف اونٹ کے منہ میں زیرے کے مترادف ہے ۔۔۔۔

غریب کسانوں کی کل پونجی طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں کی نذر ہوگئی، جبکہ حکومت کی جانب سے دیا گیا برائے نام ریلیف ان کی بحالی کے لیے ناکافی ہے ۔چک 47 ایم بی میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ زرعی ادویات، کھادوں اور آلات کی بلند قیمتوں اور نہری پانی کی قلت نے کاشتکاروں کو پہلے ہی مشکلات میں مبتلا کر رکھا تھا۔ حالیہ بارشوں اور سیلاب نے ان کی مشکلات دوچند کر دی ہیں۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ حکومت پنجاب کسانوں کے نقصانات کا مکمل معاوضہ بلا تاخیر ادا کرے تاکہ زرعی معیشت بحال ہو سکے ۔حکمران عوامی اعتماد سے محروم، جماعت اسلامی کی بڑی تحریک کی تیاری

 

