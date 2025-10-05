خوشاب:11سال بعد بھی رورل ڈسپنسری غیر فعال، عمارت کھنڈر
خوشاب (نمائندہ دُنیا )تھل کے گاؤں محمود شہید میں محکمہ صحت کی رورل ڈسپنسری 11 سال گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکی۔ ۔۔۔
عمارت استعمال سے قبل ہی کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی ہے ، جس پر قومی خزانے سے خرچ کیا گیا زرِکثیر ضائع ہو گیا۔محکمہ بلڈنگز نے یہ عمارت مرحوم ایم پی اے ملک وارث کلو کے دور میں مکمل کی تھی، تاہم نامعلوم وجوہات کے باعث محکمہ صحت کے سپرد نہ کی جا سکی۔ دیکھ بھال نہ ہونے کے باعث عمارت میں مردہ جانوروں کی لاشیں، گندگی اور غلاظت جمع ہے جبکہ دروازے اور کھڑکیاں ٹوٹ چکی ہیں۔علاقہ مکینوں نے وزیراعلیٰ پنجاب سے فوری نوٹس لینے ، ذمہ داروں کے خلاف کارروائی اور رورل ڈسپنسری کو فعال کرنے کا مطالبہ کیا ہے ۔