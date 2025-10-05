دورانِ سروس وفات پانے والے ملازمین کے ورثا مالی امداد سے محروم
سرگودھا (سٹاف رپورٹر)محکمہ صحت، تعلیم، زراعت سمیت مختلف سرکاری محکموں میں دورانِ سروس وفات پانے والے ملازمین کے۔۔۔
ورثاء کو مالی امداد کی فراہمی بدانتظامی کا شکار ہو گئی ہے ، جس کے باعث مستحق خاندان شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ورثاء کا کہنا ہے کہ متعلقہ افسران حکومتی گرانٹ جاری نہ ہونے کا جواز پیش کر رہے ہیں، جس کے باعث وہ مہینوں سے امداد کے منتظر ہیں۔متاثرہ خاندانوں نے حکومت سے گرانٹ فوری جاری کرنے اور امدادی عمل کو شفاف و منظم بنانے کا مطالبہ کیا ہے ۔