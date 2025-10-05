صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومتی صفوں میں شامل مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہے :ملک محمد وارث

  • سرگودھا
خوشاب (نمائندہ دُنیا )جماعت اسلامی ضلع خوشاب کے سابق امیر ملک محمد وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ غیر جمہوری طریقوں سے اقتدار پر آنے والے حکمران اپنے بلند بانگ دعووں کے باوجود عوام کا اعتماد حاصل نہیں کر سکے ۔۔۔۔

انہوں نے کہا کہ حکومتی صفوں میں شامل مافیاز عوام کا خون نچوڑ رہے ہیں، اشیائے خوردونوش مہنگی، آٹے اور چینی کے بحرانوں نے عوام کو مشکلات میں ڈال دیا ہے ، جبکہ بے روزگاری اور لاقانونیت میں خطرناک اضافہ ہو چکا ہے ۔ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی ہمیشہ عوام کے حقوق کی آواز بنتی رہی ہے ، اور اب بھی عوام کو اکیلا نہیں چھوڑے گی۔ انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کی تحریک غاصب حکمرانوں کے اقتدار کو بہا لے جائے گی۔

 

