میانوالی میں سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے باہر
میانوالی (نامہ نگار )شہر اور گرد و نواح میں سبزیوں اور پھلوں کے نرخ آسمان کو چھونے لگے ۔ ٹماٹر 400 روپے فی کلو، کھیرا 300 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ریٹ لسٹ تو جاری کرتی ہے مگر عمل درآمد نہیں کرواتی۔
