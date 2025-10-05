صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

میانوالی میں سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے باہر

  • سرگودھا
میانوالی میں سبزیاں اور پھل عام آدمی کی پہنچ سے باہر

میانوالی (نامہ نگار )شہر اور گرد و نواح میں سبزیوں اور پھلوں کے نرخ آسمان کو چھونے لگے ۔ ٹماٹر 400 روپے فی کلو، کھیرا 300 روپے کلو تک فروخت ہو رہا ہے ۔ عوام کا کہنا ہے کہ ضلعی انتظامیہ ریٹ لسٹ تو جاری کرتی ہے مگر عمل درآمد نہیں کرواتی۔

