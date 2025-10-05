صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا: فروہ عامر

  • سرگودھا
ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا: فروہ عامر

خوشاب (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام ترقیاتی سکیموں، بالخصوص روڈ سیکٹر کے میگا پراجیکٹس کی کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔۔۔

 کام کے معیار اور مواد کو جانچنے کے لیے باقاعدہ معائنہ کے دورے کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ تکنیکی ٹیم کی جانب سے نشاندہی کی گئی خامیوں کو فوری طور پر درست کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور رپورٹس صوبائی تحقیقاتی فورمز کو بھجوا دی گئی ہیں۔ سرگودھا- خوشاب- میانوالی روڈ کو دوہری کرنے کے حوالے سے 17 جون 2025 کو ڈیولپمنٹ برانچ کے مشاہدات سیکرٹری سی اینڈ ڈبلیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے ۔ سی اینڈ ڈبلیو میٹریل ٹیسٹنگ ٹیم نے سائٹ کا معائنہ کیا ہے اور ان کی ایڈوائزری کے مطابق اصلاح کا کام جاری ہے ۔مزید برآں، اس سڑک کی اہمیت اور عوامی خدشات کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل ایم اینڈ ای، پی اینڈ ڈی بورڈ لاہور سے 29 ستمبر 2025 کو تھرڈ پارٹی انویسٹی گیشن کی درخواست کی گئی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ ایک جامع رپورٹ کی تیاری میں مصروف ہے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

نکاسی آب اور ڈرینج سسٹم کی بہتری پر توجہ دی جائے، کمشنر

سیلاب، 20 ہزار روپے فی ایکڑ ہر کسان کو ملے گا، سیکرٹری زراعت

تجاوزات کیخلاف کریک ڈائون جاری، پراپرٹی آفس، ہوٹل مسمار

اسلام آباد کو پرامن بنانے کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہے، آئی جی

سابق سیکرٹری خارجہ اعزاز چودھری کی کتاب کی تقریب رونمائی

میٹرک، انٹر کے پوزیشن ہولڈرز میں لیپ ٹاپ تقسیم

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
صدر ٹرمپ سے فائدہ اُٹھانا ہو گا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
کشمیری احتجاج اور ہمارا نظریاتی اساس
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
تین لیڈرز‘ ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رشید صافی
یک جماعتی کنٹرول
رشید صافی
عمران یعقوب خان
دو جنگوں کی کہانی
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاک سعودی دفاعی معاہدہ اور ٹرمپ کا امن فارمولا
محمد عبداللہ حمید گل