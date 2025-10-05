ترقیاتی منصوبوں کے معیار پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا: فروہ عامر
خوشاب (نمائندہ دُنیا )ڈپٹی کمشنر خوشاب محترمہ فروہ عامر نے کہا ہے کہ وزیراعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق تمام ترقیاتی سکیموں، بالخصوص روڈ سیکٹر کے میگا پراجیکٹس کی کڑی نگرانی کو یقینی بنایا جا رہا ہے ۔۔۔
کام کے معیار اور مواد کو جانچنے کے لیے باقاعدہ معائنہ کے دورے کیے جا رہے ہیں۔انہوں نے بتایا کہ تکنیکی ٹیم کی جانب سے نشاندہی کی گئی خامیوں کو فوری طور پر درست کرنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں اور رپورٹس صوبائی تحقیقاتی فورمز کو بھجوا دی گئی ہیں۔ سرگودھا- خوشاب- میانوالی روڈ کو دوہری کرنے کے حوالے سے 17 جون 2025 کو ڈیولپمنٹ برانچ کے مشاہدات سیکرٹری سی اینڈ ڈبلیو ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ شیئر کیے گئے ۔ سی اینڈ ڈبلیو میٹریل ٹیسٹنگ ٹیم نے سائٹ کا معائنہ کیا ہے اور ان کی ایڈوائزری کے مطابق اصلاح کا کام جاری ہے ۔مزید برآں، اس سڑک کی اہمیت اور عوامی خدشات کے پیش نظر ڈائریکٹر جنرل ایم اینڈ ای، پی اینڈ ڈی بورڈ لاہور سے 29 ستمبر 2025 کو تھرڈ پارٹی انویسٹی گیشن کی درخواست کی گئی ہے ۔ ضلعی انتظامیہ ایک جامع رپورٹ کی تیاری میں مصروف ہے اور معیار پر کوئی سمجھوتہ نہ کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے ۔