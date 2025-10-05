صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کھلی کچہریوں سے عوامی مسائل حل ہو رہے : ڈی پی او بھکر

  • سرگودھا
کھلی کچہریوں سے عوامی مسائل حل ہو رہے : ڈی پی او بھکر

کلورکوٹ (نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بھکر ملک شہزاد رفیق اعوان نے کہا ہے کہ مظلوم افراد کی میرٹ پر داد رسی اولین ترجیح ہے۔۔۔

کھلی کچہریوں کے انعقاد سے پولیس اور عوام کے درمیان رابطوں میں بہتری آرہی ہے اور عوامی مسائل ان کی دہلیز پر حل کیے جا رہے ہیں۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کلورکوٹ، چاندنی چوک اور جنڈانوالہ میں منعقدہ کھلی کچہریوں سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت پنجاب کے احکامات کی روشنی میں کھلی کچہریوں کا مقصد دور دراز کے عوام کو ان کے گھروں کے قریب انصاف کی فراہمی ممکن بنانا ہے ۔ پولیس افسران میرٹ پر آنے والے سائلین کی داد رسی کریں، غفلت برتنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اس موقع پر ڈی پی او بھکر نے متعدد سائلین کی درخواستیں سن کر موقع پر احکامات جاری کیے ۔ کھلی کچہریوں میں ڈی ایس پی سرکل کلورکوٹ ظفر اقبال کلیار، ایس ایچ او تھانہ کلورکوٹ حسین مہدی عمران، ایس ایچ او تھانہ چاندنی چوک ملک عامر اعوان، ایس ایچ او تھانہ جنڈانوالہ طاہر کارلو سمیت عوام کی بڑی تعداد موجود تھی۔

 

