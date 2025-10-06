صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈمپر کی کھڑی گاڑی کو ٹکر‘مرمت کرتا نوجوان جاں بحق

  • سرگودھا
ڈمپر کی کھڑی گاڑی کو ٹکر‘مرمت کرتا نوجوان جاں بحق

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا ) خونی ڈمپر ایک اور قیمتی جان لے گیا ،محمد نور نوجوان ڈمپر کی ٹکر سے جاں بحق ،مقدمہ درج کر لیا گیا۔۔۔

تفصیلات کے مطابق محمد نور خراب ڈمپر ٹھیک کرنے کی غرض سے ڈمپر کے نیچے کام کررہا تھا کہ سرگودہا سے لاہور جاتے دوسرے ڈمپر نے خراب ڈمپر کو ٹکر ماردی جس کے نتیجے میں محمد نور کچلا گیا اور زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی جان کی بازی ہار گیا محمد نور کا تعلق نواحی چک 74 جنوبی سے تھا،پولیس نے موقع پر پہنچ کر نعش تحصیل ہیڈ کوارٹر بھاگٹانوالہ منتقل کر کے ڈمپر کو تحویل میں لے کر سرکار کی میں مقدمہ درج کر لیا ۔

 

