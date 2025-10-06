5شہریوں کے ساتھ 2کروڑ ، 29لاکھ،70ہزار روپے کا فراڈ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)دھوکہ دہی اور فراڈ کی مختلف وارداتوں میں شمشیر روڈ کے محمد الطاف سے زیورات کے مشترکہ کاروباری کے دوران خوشی محمد نے جعلی چیک کے ذریعے 1کروڑ26لاکھ روپے ہتھیا لئے۔۔۔
اسی طرح حیات پور کے محمد سرفراز سے غلام اصغر نے گاڑی خرید کر 56لاکھ روپے اورعمر پارک کے محمد اسلام سے امتیاز نے سونے کی مالہ خرید کر ایک لاکھ ستر ہزار روپے کا جعلی چیک دیدیا،رحمن پورہ کے غلام حسنین کے چھ لاکھ روپے اسکے بھائی عمیر اور اسکے دوست ارسلان جبکہ قادر آباد کالونی کے محمد اصغر کے 30لاکھ روپے عبدالحفیظ نے امانت میں خیانت کر تے ہوئے خربد برد کر لئے ،اورنیو سیٹلائٹ ٹاؤن کے اسد اقبال سے جنید نے ٹمپر شدہ گاڑی فروخت کر کے بیس لاکھ روپے ہتھیا لئے ،پولیس نے مقدمات درج کرلئے ۔