الخدمت انور نذیر ہسپتال جڑا نوالہ میں فری آئی کیمپ کا انعقاد
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ایوانِ صنعت و تجارت فیصل آباد کے صدر شیخ فاروق یوسف نے کہا ہے کہ صحت کے شعبے میں معیاری سہولتوں کی فراہمی وقت کا اہم تقاضا ہے۔
محدود آمدنی رکھنے والے افراد کو واجبی چارجز کے ساتھ یا مفت علاج کی سہولت دینے والے اداروں کی حوصلہ افزائی ضروری ہے ۔ یہ بات انہوں نے الخدمت انور نذیر ہسپتال جڑانوالہ روڈ فیصل آباد میں جاری فری آئی کیمپ کے تیسرے روز افتتاحی تقریب سے بطورِ مہمانِ خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہی۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کیا اور صاف ستھرا ماحول، جدید مشینری، ماہر ڈاکٹرز اور مستند عملے کی جانب سے علاج معالجے کی خدمات کو سراہا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہسپتال انتظامیہ کی جانب سے آنکھوں کے مریضوں کے لیے فیکو لیزر سے مفت آپریشن، لیبارٹری ٹیسٹ اور ادویات کی فراہمی ایک نیک اور قابلِ تقلید قدم ہے ، جو محدود آمدنی والے شہریوں کے لیے بڑی سہولت ہے ۔چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی ڈاکٹر شفقت جاوید نے بتایا کہ الخدمت انور نذیر ہسپتال میں مناسب چارجز کے ساتھ معیاری علاج کے علاوہ مختلف امراض کے فری کیمپس بھی منعقد کیے جاتے ہیں جن میں ملک و بیرونِ ملک سے ماہر ڈاکٹرز خدمات انجام دیتے ہیں۔ تقریب سے پروفیسر میمونہ روحی، ڈاکٹر محمد رفیق اور انجم اقبال بٹ نے بھی خطاب کیا۔