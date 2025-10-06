اندرون شہر اور تحصیلوں میں آپریشن ،17پیشہ ور بھکاری گرفتار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اندرون شہر اور دیگر تحصیلوں میں جاری آپریشن کے دوران مزید 17پیشہ ور بھکاریوں کو پکڑ کر ان کیخلاف مقدمات در ج کر لئے گئے۔۔۔
بتایا جاتا ہے کہ سوشل ویلفیئر ڈیپارٹمنٹ اور پولیس نے بھابھڑہ چوک، جھاوریاں، سلانوالی ،ساہی وال سمیت مختلف علاقوں میں کاروائی کر کے عبدالرحمان،محمد خان وقاص منیر،اﷲ دتہ، سکندر، غلام مصطفی،محمد دلشاد،وغیرہ 17افراد جو کہ صحت مند ہونے کے باوجود معذوری یا بیماری ظاہر کر کے بھیک مانگ رہے تھے کو پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔کرتے ہوئے ان کے خلاف مقدمات درج کر لئے ۔