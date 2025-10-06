صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت نے گرانٹ نہ دی،سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مشکلات کا شکار

  • سرگودھا
حکومت نے گرانٹ نہ دی،سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مشکلات کا شکار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے گرانٹ جاری نہ ہونے اور صفائی ٹیکس وصولی مایوس کن ہونے کی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا مالی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہوگئی ہے۔۔۔

 جس سے ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے تاحال گرانٹ جاری نہیں کی ہے حکومت نے کمپنی کو اپنی ریکوری تیز کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے مپنی حکام کی ہدایت پر عملہ صفائی نے گھر گھر جا کر شہریوں سے کوڑا عملہ صفائی کو دینے اور صفائی ٹیکس ادا کرنے کے لئے مہم تیز کر دی ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

انتظامیہ قیمتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ٹماٹر 150 کے بجائے 400 روپے کلو تک فروخت

یوسی کوٹ شیرا کا علاقہ مغل چک کچرا کنڈی میں تبدیل

سیٹلائٹ ٹاؤن جی ٹی روڈ پر50 سے زائد تجاوزات مسمار

راہوالی :شوگر ملز چوک سے پلی سٹاپ تک کھلے مین ہولز

قلعہ دیدار سنگھ کے گلہ آرائناں والا میں ماڈل بازار قائم

تاجروں کے کاروبار کے حوالے سے موجودہ پالیسیوں پر تحفظات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر