حکومت نے گرانٹ نہ دی،سالڈ ویسٹ مینجمنٹ مشکلات کا شکار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے گرانٹ جاری نہ ہونے اور صفائی ٹیکس وصولی مایوس کن ہونے کی وجہ سے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی سرگودھا مالی مشکلات کا شکار ہونا شروع ہوگئی ہے۔۔۔
جس سے ملازمین کی تنخواہیں تاخیر کا شکار ہو سکتی ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے تاحال گرانٹ جاری نہیں کی ہے حکومت نے کمپنی کو اپنی ریکوری تیز کرنے کی ہدایت کی ہوئی ہے مپنی حکام کی ہدایت پر عملہ صفائی نے گھر گھر جا کر شہریوں سے کوڑا عملہ صفائی کو دینے اور صفائی ٹیکس ادا کرنے کے لئے مہم تیز کر دی ہے ۔