کار نہر میں گرنے سے دو افراد جاں بحق ،2بچ گئے

  • سرگودھا
کار نہر میں گرنے سے دو افراد جاں بحق ،2بچ گئے

کوٹ مومن ‘سرگودھا(نمائندہ دنیا‘سٹاف رپورٹر )تحصیل کوٹ مومن کے نواحی علاقے گھلا پور بنگلہ کے قریب ایک افسوسناک حادثے میں کار نہر میں گرنے سے دو افراد جاں بحق ہو گئے۔۔۔

 جبکہ دو افراد معجزانہ طور پر محفوظ رہے ،عینی شاہدین کے مطابق کار تیز رفتاری کے باعث پل کراسنگ کے دوران بے قابو ہو کر نہر میں جا گری۔ کار میں سوار چار افراد میں سے دو اپنی مدد آپ کے تحت نہر سے باہر نکل آئے جبکہ دو افراد پانی کی تیز لہروں میں بہہ گئے ،ریسکیو 1122کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر لاشوں کو نہر سے نکال کر تحصیل ہیڈکوارٹر اسپتال کوٹ مومن منتقل کیا۔ جاں بحق ہونیوالوں کی شناخت محمد خان اور نوید احمد کے نام سے ہوئی ہے ۔حادثے کی اطلاع ملتے ہی علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد موقع پر پہنچ گئی، جبکہ پولیس نے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

