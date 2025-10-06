صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

امریکی صدر کے امن منصوبے پر حماس کی آمادگی خوش آئند :چو دھری عبدالمنان

  • سرگودھا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب شہری اتحاد کے بانی اور مائنز اونر چو دھری عبدالمنان نے کہا ہے کہ امریکی صدر کے پیش کردہ امن منصوبے پر حماس کی آمادگی خوش آئند ہے۔

 تاہم ضروری ہے کہ القدس الشریف کو فلسطینی ریاست کا دارالحکومت بنایا جائے ۔ فلسطین کے مستقبل کے فیصلے کا اختیار صرف فلسطینی عوام کو ہے ۔ اہل غزہ کی جبری بے دخلی کسی صورت قبول نہیں کی جائے گی۔ وہ اخبار نویسوں سے بات چیت کررہے تھے ۔ چوہدری عبدالمنان نے کہا کہ مسلم لیگ اہل غزہ کے ساتھ کھڑی ہے ۔ اہل غزہ کیخلاف اسرائیلی جارحیت کو فوری روکا جائے ۔ اسلامی ممالک اہل غزہ کیلئے کردار ادا کریں۔ کوئی بھی سیاسی حل اس وقت تک قابل قبول نہیں ہو سکتا ۔جب تک فلسطینی سرزمین پر اسرائیلی قبضے کا خاتمہ نہ ہو اور فلسطینیوں کو ان کا حق خودارادیت اور مکمل آزادی نہ ملے ۔ 

 

